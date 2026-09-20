Manisa’da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 22.20 sıralarında Manisa-Saruhanlı kara yolu Veziroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen Yavuz T. yönetimindeki 45 ADG 599 plakalı motosiklet ile Tevfik Eren D., idaresindeki 45 BAH 969 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yavuz T.'nin kullandığı motosiklet, savrulup bariyer ile asfalt arasında sıkıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu motosikletiyle birlikte bariyerlerin arasında sıkışan yaralı sürücü Yavuz T., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Yaralanan iki sürücü ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Alperen A., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedaviye alınan yaralılardan Yavuz T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör