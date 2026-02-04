Manisa’da feci kaza: Kamyon ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Acı kaza, Salihli-Köprübaşı karayolu Dombaylı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydoğan Vatan (44) yönetimindeki otomobil ile E.K. (63) sevk ve idaresindeki kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.