Manisa’da feci kaza: Kamyon ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 4.02.2026 15:56

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Acı kaza, Salihli-Köprübaşı karayolu Dombaylı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydoğan Vatan (44) yönetimindeki otomobil ile E.K. (63) sevk ve idaresindeki kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vatan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Aydoğan Vatan'ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü E.K. ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

