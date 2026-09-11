Manisa’da feci kaza! Kamyonet TIR’a arkadan çarptı: 4 yaralı 1 ölü

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Oslu (21), Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, durumu ağır olan Ahmet Altürk ise Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma TIR şoförü P.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör