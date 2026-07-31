Manisa’da feci kaza! Otomobil kamyonet ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kula-Eşme kara yolu Söğütçayı mevkisinde meydana geldi. T.N. (22) yönetimindeki 43 HA 988 plakalı kamyonet ile Sedat Gezici idaresindeki 45 R 7957 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kula Amirliği ekipleri sevk edildi.