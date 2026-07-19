Manisa’da feci kaza: Otomobil traktörle çarpıştı! 2’si ağır 4 yaralı...





Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Esra Nur Akgün ile traktör sürücüsü Umut Kandemir'in ise hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Selendi-Demirci Karayolu bir süre ulaşıma kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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