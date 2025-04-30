Manisa’da feci kaza! TIR ile otomobil birbirine girdi: 1 ölü

Acı haberi duyan ailesi ve yakınları olay yerine akın etti. Hayatını kaybeden Onur Opçin'in, Akselendi Mahalle Muhtarı Orhan Opçin'in oğlu olduğu öğrenildi. Kazanın ardından tır sürücüsü Ş.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.