Manisa’da feci kaza: Yaralanan 18 yaşındaki Fatih hayatını kaybetti

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Fatih Ersöz, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Ersöz, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Fatih Ersöz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.