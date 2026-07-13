Manisa’da feci kaza: Yaralanan 18 yaşındaki Fatih hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak'a giden Eser Mert'in (29) kullandığı 06 CIH 175 plakalı TIR'a, aynı yönde ilerleyen Bülent Karabacak (25) yönetimindeki sebze-meyve yüklü 45 BBA 857 plakalı kamyonet arkadan çarptı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Fatih Ersöz, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Ersöz, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Fatih Ersöz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ersöz, bugün hayatını kaybetti. Fatih Ersöz'ün cenazesi, ikindi vakti Güvercinlik Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.