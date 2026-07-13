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Giriş Tarihi: 13.07.2026 11:44

Manisa'da feci kaza: Yaralanan 18 yaşındaki Fatih hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Fatih Ersöz (18), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Manisa’da feci kaza: Yaralanan 18 yaşındaki Fatih hayatını kaybetti
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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak'a giden Eser Mert'in (29) kullandığı 06 CIH 175 plakalı TIR'a, aynı yönde ilerleyen Bülent Karabacak (25) yönetimindeki sebze-meyve yüklü 45 BBA 857 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Fatih Ersöz, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Ersöz, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Fatih Ersöz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ersöz, bugün hayatını kaybetti. Fatih Ersöz'ün cenazesi, ikindi vakti Güvercinlik Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

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Manisa'da feci kaza: Yaralanan 18 yaşındaki Fatih hayatını kaybetti
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