Manisa’da feci ölüm: Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 23.02.2026 22:20

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çatı katında kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Olay, Alaşehir-Sarıköy karayolu Üzümlü Kavşağı mevkiinde bulunan yaş sebze ve meyve işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında kaynak yapan İbrahim Taşdelen (20), üzerinden geçen yüksek gerilim hattına tehlikeli şekilde yaklaştı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Bu sırada akıma kapılan genç bir anda yere yığıldı. Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

