Manisa’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Avşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Abdullah Özgüven (71) yönetimindeki hafif ticari araç, tali yoldan İzmir-Ankara Karayoluna çıkan Sezai Gök (46) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

Motosikleti önüne alıp sürükleyen hafif ticari araç, emniyet şeridinde olan servis aracına da arkadan çarparak durabildi. Motosiklet, hafif ticari araç ile servis aracının arasında sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Sezai Gök'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü Abdullah Özgüven, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sezai Gök'ün Turgutlu İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nde çalıştığı, 7 Eylül Stadyumunda görev yaptığı öğrenildi.