Manisa’da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı!

Olay, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Haydar Kaynak (47), Ş.K. (53), G.K. (43), S.K. (42), K.B. (43), V.B. (35) ve Y.K. (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Haydar Kaynak ile Ş.K. ve G.K., Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk olan yaralılardan Haydar Kaynak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.G.(51), S.G. (57) ve H.G.'yi (27) yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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