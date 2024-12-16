Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Borsa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (51) idaresindeki 06 MPZ 46 otomobil ile B.A. (23) idaresindeki 45 KA 4844 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 06 MPZ 46 plakalı araç içerisinde bulunan H.T. ile iki araç sürücüsü A.Ç. ve B.A. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.