Manisa’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, 1 tutuklama

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara' yönelik olarak düzenlenen operasyonda A.Ö.Y., Ş.S., G.K., A.Y.K. ve Y.K. isimli şahısların ikamet ve araçlarında adli arama yapıldı. Aramalarda 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 94 adet uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 2 adet bıçak, 3 adet muşta, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda A.Ö.Y. gözaltına alınırken, diğer şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.