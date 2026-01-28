Manisa’da kadın cinayeti! Yerlikaya: “Cinayetle ilgili 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim”

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hayrettin Karataş (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Karataş'ı (37) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdü. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 17 yıllık evliliklerini sonlandırma sürecinde olan çift sokak ortasında karşılaştı.

Yanında getirdiği tabancayla eşine ateş eden Karataş, Pınar Karataş'ı boynundan vurdu. Ağır yaralanan 7 çocuk annesi kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede, cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

"BÜYÜK BİR ACI VE ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum. Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor. Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim. Hayatını kaybeden Pınar Karataş'a Allah'tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"