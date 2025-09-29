Manisa’da kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ile yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (1) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Elanur Uzunaltın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.