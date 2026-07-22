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Giriş Tarihi: 22.07.2026 18:49

Manisa’da kan donduran olay: Eşini 5 bıçak darbesiyle katletti!

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 55 yaşındaki Sultan Gürel Gök tartıştığı eşi 62 yaşındaki Himmet Gök tarafından 5 bıçak darbesiyle katledildi. Katil zanlısı eş kıskıvrak yakalanırken, Sultan Gürel Gök'ün eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

DHA
Manisa’da kan donduran olay: Eşini 5 bıçak darbesiyle katletti!
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Olay, Salihli ilçesi Yörük Mahallesi 385 Sokak'taki bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde bıçakla yaralanan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5 yerinden bıçaklanan Sultan Gürel Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin kadının eşi Himmet Gök'ü gözaltına aldı. Himmet Gök'ün emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Yaklaşık bir hafta önce eşinin kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Sultan Gürel Gök'ün, bunun üzerine Himmet Gök hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Bu karara sinirlenen Himmet Gök'ün eve geldiği ve çıkan tartışmada eşini öldürdüğü ifade edildi. Hikmet Gök'ün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Manisa’da kan donduran olay: Eşini 5 bıçak darbesiyle katletti!
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