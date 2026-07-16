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Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:24

Manisa'da kayıp olarak aranıyordu: Yaşlı adamın kazada öldüğü ortaya çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 91 yaşındaki adam, otomobiliyle sazlık alandaki kurutma kanalına uçmuş halde bulundu. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA Yaşam
Manisa’da kayıp olarak aranıyordu: Yaşlı adamın kazada öldüğü ortaya çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Salihli ilçesi Dombaylı Mahallesi'nde yaşayan Oral Yalçın (91), dün akşam saatlerinde 45 LK 662 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı.

KURUTMA KANALINDA OTOMOBİLİ FARK EDİLDİ

Arama çalışmaları kapsamında Salihli-Köprübaşı eski kara yolu Bezirganlı mevkiinde vatandaşlar, şarampolde bulunan sazlık alandaki kurutma kanalında otomobili fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Oral Yalçın'ın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

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Manisa'da kayıp olarak aranıyordu: Yaşlı adamın kazada öldüğü ortaya çıktı
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