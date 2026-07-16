Manisa’da kayıp olarak aranıyordu: Yaşlı adamın kazada öldüğü ortaya çıktı

KURUTMA KANALINDA OTOMOBİLİ FARK EDİLDİ

Arama çalışmaları kapsamında Salihli-Köprübaşı eski kara yolu Bezirganlı mevkiinde vatandaşlar, şarampolde bulunan sazlık alandaki kurutma kanalında otomobili fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.