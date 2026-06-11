Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da korku dolu anlar! Traktör uçuruma yuvarlandı: Bayram Doğru hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 15:42 Son Güncelleme: 11.06.2026 15:47

Manisa’da korku dolu anlar! Traktör uçuruma yuvarlandı: Bayram Doğru hayatını kaybetti!

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Devrilen traktörün altında kalan 4 çocuk babası Bayram Doğru feci şekilde yaşamını yitirdi. Traktörün uçuruma yuvarlandığı korkunç anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Manisa’da korku dolu anlar! Traktör uçuruma yuvarlandı: Bayram Doğru hayatını kaybetti!
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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli arazide tarlasını süren evli, 4 çocuk babası Bayram Doğru'nun kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Traktörün altında kalan Doğru, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Doğru'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahmetli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA #KAZA

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Manisa’da korku dolu anlar! Traktör uçuruma yuvarlandı: Bayram Doğru hayatını kaybetti!
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