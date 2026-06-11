Manisa’da korku dolu anlar! Traktör uçuruma yuvarlandı: Bayram Doğru hayatını kaybetti!

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Traktörün altında kalan Doğru, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada