Giriş Tarihi: 2.9.2025 12:21 Son Güncelleme: 2.9.2025 12:22

Manisa’da Mustafa Vurucu’nun kullandığı otomobil Yusuf Duman’ın kullandığı araç çarpıştı. Kazada Yusuf Duman ile yolculardan Süleyman Bilgin ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı yaşamını yitirdi.

Manisa’da feci kaza! İki araç çarpıştı: 3 ölü

Korkunç kaza, Demirci-Salihli karayolu Yeşildere mevkisinde meydana geldi. Mustafa Vurucu yönetimindeki otomobil, Yusuf Duman idaresindeki araçla çarpıştı. Kazada Vurucu'nun aracı alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yapılan incelemede sürücülerden Yusuf Duman ve yolculardan Süleyman Bilgin ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mustafa Vurucu ile Harun Duman sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza haberini alıp olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Manisa’da feci kaza! İki araç çarpıştı: 3 ölü
