Manisa’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'daki kaza, Sındırgı-Simav karayolu Söğütçük Mahallesi geçişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erol Uçar (56) idaresindeki 10 ZD 808 plakalı otomobil, Simav istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Murathan G. (44) yönetimindeki 06 MGG 62 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya döndü.