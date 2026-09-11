Manisa’da korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan araçta can pazarı! 1 ölü, 4 ağır yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ramazan Oslu (21), kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile yolcular Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21), Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından tedavilerinin devamı için Salihli Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer ağır yaralı Ahmet Altürk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.