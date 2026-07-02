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Giriş Tarihi: 2.07.2026 16:20

Manisa’da korkutan yangın! Fırın alevlere teslim oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Bir evin bahçesinde bulunan fırını alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Manisa’da korkutan yangın! Fırın alevlere teslim oldu
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Akgün Mahallesi Harmanyakan Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fadime Balta'ya ait ikametin bahçesinde bulunan fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yangını fark eden çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fırında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA #YANGIN

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Manisa’da korkutan yangın! Fırın alevlere teslim oldu
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