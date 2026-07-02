Manisa’da korkutan yangın! Fırın alevlere teslim oldu

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yangını fark eden çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fırında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör