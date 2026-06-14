Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da kuvvetli sağanak etkili oldu! Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Giriş Tarihi: 14.06.2026 05:21

Manisa'da kuvvetli sağanak etkili oldu! Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu. Ağaçların da devrildiği selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

DHA
Manisa’da kuvvetli sağanak etkili oldu! Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
  • ABONE OL

Salihli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Kurudere, Turan, Atatürk, Fevzibaşa caddeleri ve bazı mahallelerde sel meydana geldi.

BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Ağaçların da devrildiği selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularının, bir evin kapısından taştığı anlar ise kameraya yansıdı.

Demir yolu hattının da su altında kalması nedeniyle seferlere bir süreliğine ara verildi.

Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MANİSA #SALİHLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da kuvvetli sağanak etkili oldu! Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA