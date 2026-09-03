Manisa’da makas atan sürücü 5 araca çarpıp kayıplara karıştı!

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, kaza yapan aracın sürücüsünün olay yerinde olmadığı tespit edildi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, alkollü olduğu ve ayağında alçı bulunduğu ileri sürülen kimliği belirsiz sürücü, kazanın hemen ardından yan devrilen aracın camından kendi imkanlarıyla çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı.