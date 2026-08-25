Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Durasıllı ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (26) yönetimindeki 45 BBT 052 plakalı motosiklet ile İ.Y. (47) idaresindeki 27 TD 695 plakalı otomobil, kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü S.K. ile otomobil sürücüsü İ.Y. ve otomobilde bulunan yolcular İ.Y. (47) ile motosiklette yolcu konumunda bulunan H.K. (45) yaralandı.





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Can Hastanesine kaldırıldı.



Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü S.K. ile H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.