Manisa’da şehit sayısı 2’ye yükseldi: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olurken, ağır yaralanan Hatice Ünal hastaneye kaldırıldı.
14 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU
Kazanın ardından ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Hastanede 14 gündür yaşam savaşı veren Ünal, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.