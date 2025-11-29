Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da şehit sayısı 2’ye yükseldi: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
Giriş Tarihi: 29.11.2025 14:53 Son Güncelleme: 29.11.2025 15:19

Manisa’da şehit sayısı 2’ye yükseldi: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da trafik polisi Hatice Ünal’ın (24) kullandığı ekip otosu park halindeki tırın dorsesine çarpmış, Ünal ağır yaralanmış, aynı araçtaki Ali Barut (34) ise şehit düşmüştü. Hatice Ünal, 14 günlük yaşam savaşını kaybederek bugün hayata gözlerini yumdu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Manisa’da şehit sayısı 2’ye yükseldi: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olurken, ağır yaralanan Hatice Ünal hastaneye kaldırıldı.

14 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Hastanede 14 gündür yaşam savaşı veren Ünal, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da şehit sayısı 2’ye yükseldi: 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz