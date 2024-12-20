Manisa’da silahla yaralama olayının failleri yakalandı

Yunusemre ilçesinde hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu iki kişi yaralanmıştı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, İstihbarat ve JASAT birimleri, olayın faillerinin S.B., M.Ö. ve cezaevi firarisi H.S.K. olduğunu tespit etti. S.B. ve M.Ö., aynı gün Manisa ilinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan H.S.K.'nın yakalanması amacıyla ise özel JASAT Timi görevlendirildi. Firari şahsın, Manisa başta olmak üzere İzmir ve Denizli illerine kaçabileceği bilgisini alan JASAT, üç ilde de sıkı bir takip başlattı.

JASAT, yaklaşık 200 kamerada 300 saatlik görüntü incelemesi yaparak H.S.K.'nın İzmir'in Dikili ilçesinde saklandığını belirledi. Ekipler, beş gün süren aramanın ardından şüpheliyi saklandığı adreste üzerinde ki sahte kimlikle yakaladı. Yakalanan şahısların evlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan iki tabanca, bu silahlara ait yedi mermi ve 116 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, adli makamların talimatları doğrultusunda sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin daha önce Adam Yaralama, Tehdit, Uyuşturucu Ticareti ve Kaçakçılık suçlarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi. Ayrıca, olaya karışan şahıslara yardım ve yataklık yapan K.D., F.A. ve G.D. adlı şahıslar da İzmir, Denizli ve Manisa illerinde uyuşturucu ticaretine önemli katkılar sağladıkları gerekçesiyle yakalanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.