Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

Manisa, Akhisar ve Soma Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, farklı tarihlerde çok sayıda uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1989 adet sentetik ecza hap, 9 adet uyuşturucu hap, 6,4 gram metamfetamin, 5,24 gram esrar, 3,53 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız silah ve 28 fişek ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan hakkında işlem başlatılan 23 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.