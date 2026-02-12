Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik operasyon düzenledi.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, 14 bin 866 sentetik ecza hapı, 7,11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,56 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 1 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.