Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 4.11.2025 14:48

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmadı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şehzadeler, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde 2-4 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mehmet Ali ERBAŞ Mehmet Ali ERBAŞ
Adli makamların talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 1.126 adet sentetik ecza hap, 3 kilo 745 gram esrar, 398 gram yüksek nitelikli uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

