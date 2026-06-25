Manisa’da Veli Ak kayıplara karıştı! Ailesi her yerde onu arıyor: ’Ben gidiyorum’ diyerek çıktı bir daha dönmedi!

'BEN GİDİYORUM, GELİP GELMEYECEĞİMİ BİLMİYORUM'



Veli Ak'ın yengesi olan Şermin Ak, "Kayınbiraderimden 7 gündür haber alamıyoruz. Allah rızası için gören duyan varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Evden sabah ezanından sonra çıkmış. Annesine 'ben gidiyorum, gelip gelmeyeceğimi bilmiyorum' diyerek çıktı. Bu kadar. Ses seda yok. 7 gündür ses seda yok. İki ihbar aldık ama iki ihbara da gittik, asılsız çıktı. Psikiyatri sorunları vardı ama kendi içine kapanık biriydi. Kesinlikle kimseye zarar veren biri değildi. İçine çok kapanık biriydi. Hayvanları çok severdi. Köpekleri, kedileri çok severdi. Onlara evden su bile taşırdı. Ekmek olsun, kemik olsun kendi tabandaki yemeği bile bahçemizde kedilerimiz var onlara verirdi. Hayvanları çok severdi. Kendine hiçbir şekilde etrafa kesinlikle zarar vermezdi. Karakola başvuru yaptık. Savcılığa başvuru yaptık. Kendimizce sosyal medya hesaplarından her yerden başvuru yaptık. Kendimizce bir şekilde bugünlere kadar geldik. Öğretmen evinin oradan eski Devlet Hastanesi'ne geçtiğimiz yolda görüldü diye söylenildi. Gittik baktık araçla ya da yürüyerek dağıldık her tarafa ama hiçbir şekilde göremedik." dedi.