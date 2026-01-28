Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da yangın paniği: 4 katlı binada alevler yükseldi!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 08:58

Manisa’da yangın paniği: 4 katlı binada alevler yükseldi!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA Yaşam
Yenice Mahallesi Hanlar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki S.B.'ye ait dairede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre balkonda bulunan eşyaların alev almasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden S.B. hızla evden dışarı çıktı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin balkonunda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

