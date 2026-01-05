Manisa'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı! O anlar kamerada

Yürekleri ağza getiren kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu üzeri Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Alim Aydın (50) yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden ve sol şeritten akaryakıt istasyonuna girmek için sağa dönüş için manevra yapan İbrahim Güney (29) idaresindeki otomobile çarptı.