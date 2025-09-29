Manisa’da zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolunun Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde seyreden tır, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

Çarpışma sonrası duran tırın dorsesine, Mehmet Semet'in kullandığı 45 AVV 892 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Semet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada, Semet'in kullandığı otomobilde bulunan eşi Füsun Semet ile bir diğer yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Füsun Semet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen araçlardaki kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.