Manisa’daki dehşette yeni gelişme: 10 şüpheli adliyede! 11 öğrenci yaralanmıştı...

10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Öte yandan saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yaralılardan 8'i taburcu edilirken, 3'ünün ise tedavisi ise devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör