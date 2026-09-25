Manisa’daki dehşette yeni gelişme: 10 şüpheli adliyede! 11 öğrenci yaralanmıştı...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alandaki silahlı saldırıda yaralanan yoğun bakımdaki 3 öğrencinin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından ve titizlikle takip edildiği belirtildi.
10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Öte yandan saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yaralılardan 8'i taburcu edilirken, 3'ünün ise tedavisi ise devam ediyor.