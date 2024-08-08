Manolya öldüğüyle kaldı

Fransa'da hukuk okurken estetik olmak için geldiği Türkiye'de özel bir hastanede yapılan ameliyatın ardından 40 günlük yaşam savaşını kaybeden Manolya Oktay'ın (24) ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya ulaştı. Burun estetiği için 20 Kasım 2020'de ailesiyle birlikte Paris'ten İstanbul'a gelen genç kız, Taksim'deki özel bir hastanede aynı gün ameliyata alınmış, ancak anestezinin ardından kalp ritmi artarak fenalaşmıştı. Nabzı durarak bitkisel hayata giren Manolya Oktay, 40 günlük yoğun bakım tedavisine rağmen yaşamını yitirmişti. SABAH, skandal olayı manşetinden duyurmuştu. Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonucunda kadının ölümünün anestezik maddeye bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle olduğu belirtildi. Savcılık raporun ardından 7 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.