Mansur Yavaş’ın TOGO kulelerindeki zabıta nöbeti kazayla bitti!

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Yolu üzerindeki TOGO Kuleleri'nin önünde uzun süredir bekleyen zabıta aracına seyir halindeki bir otomobil arkadan çarptı. Kazanın ardından araçta bulunan kişilerin, kaldırım üzerinde park edilen zabıta aracı nedeniyle yayaların taşıt yoluna çıkmak zorunda kaldığını, yoldaki yayalara çarpmamak için manevra yaptıkları sırada zabıta aracına çarptıklarını ifade ettikleri öne sürüldü.
Kazanın yaşandığı noktada zabıta aracının kaldırım üzerine park edilmiş olması dikkat çekerken, çevredeki vatandaşlar da benzer şikâyetlerini dile getirdi. Bölge sakinleri, zabıta aracının uzun süredir aynı noktada beklediğini, kaldırımı kullanamadıkları için Eskişehir Yolu'nun yoğun trafiğinde yürümek zorunda kaldıklarını savundu.
Kazanın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu kez bölgede Zabıta Arama Kurtarma araçlarını görevlendirdiği görüldü. Vatandaşlar, TOGO Kuleleri önünde günün her saati zabıta ekiplerinin bekletilmesini "anlamsız bir nöbet uygulaması" olarak nitelendirirken, belediyenin kaynaklarını ve personelini daha öncelikli hizmet alanlarında kullanması gerektiğini dile getirdi.
Eleştirilerin odağındaki uygulamanın, TOGO Kuleleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yıllardır devam eden hukuki süreç nedeniyle sürdürüldüğü belirtiliyor.
SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
TOGO İkiz Kuleleri ile ilgili tartışmalar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı dava sonrasında başladı. Mahkeme, plan değişikliğini iptal etti. İnşaatın daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından mühürlendiği süreç kamuoyuna yansıdı.
Daha sonraki aşamada ise TOGO Kuleleri'nin yıkımına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi işlemi yargıya taşındı. Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında belediyenin yıkım kararını iptal ettiği kamuoyuna yansımıştı.
RÜŞVET İDDİASI KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI
TOGO Kuleleri'nin sahibi eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı ve Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, geçmişte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu.
Aygün, TMMOB lehine verilen mahkeme kararının üst mahkemeye taşınmaması karşılığında kendisinden 25 milyon TL istendiğini öne sürmüş, bu iddiaları nedeniyle Mansur Yavaş ile bazı belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Aygün, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kız kardeşimi iki tane meclis üyesi aradı, 'abinle görüşmek istiyoruz' dediler. Ofisime geldiler. 'Abi sen bize bir şey söyle de biz bunu bağlayalım' dediler. 'Neyi bağlayacaksınız?' dedim. '25 milyon' dediler. Ben de 'Hayatımda kimseye haraç vermedim' dedim ve gönderdim. Bunların hepsinin kaydı var."
Mansur Yavaş ise söz konusu iddiaları reddetmiş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Taraflar arasındaki hukuki süreç uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı.
"TRAFİĞİ RAHATLATMASI BEKLENİRKEN YENİ TARTIŞMA"
Son yaşanan kazanın ardından vatandaşlar, Ankara'da trafik ve yaya güvenliği konusunda çözüm beklerken TOGO Kuleleri önünde günün 24 saati zabıta bekletilmesinin kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin yeni soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.
Özellikle kaldırımın zabıta aracı tarafından kullanılması nedeniyle yayaların yoğun araç trafiğinin bulunduğu Eskişehir Yolu'na inmek zorunda kaldığını belirten vatandaşlar, uygulamanın gözden geçirilmesini isterken, yaşanan kazanın da bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.