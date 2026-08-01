Mansur Yavaş’ın TOGO kulelerindeki zabıta nöbeti kazayla bitti!

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

TOGO İkiz Kuleleri ile ilgili tartışmalar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı dava sonrasında başladı. Mahkeme, plan değişikliğini iptal etti. İnşaatın daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından mühürlendiği süreç kamuoyuna yansıdı.

Daha sonraki aşamada ise TOGO Kuleleri'nin yıkımına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi işlemi yargıya taşındı. Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında belediyenin yıkım kararını iptal ettiği kamuoyuna yansımıştı.