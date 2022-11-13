Mantar hayatına mal oluyordu, eşinden karaciğer nakliyle yaşama döndü

Kütahya'da yaşayan 29 yaşındaki Melek Pekdemir, eşinin doğadan topladığı mantarları pişirdi. Ailece akşam yemeğinde mantar yiyen Pekdemir, mantarın geri kalan kısmını ertesi gün tüketmek üzere buzdolabına kaldırdı. Sabah uyandığında kalan mantarlarla birlikte pişirmediği mantarları da birbirine karıştırarak yemek hazırladı. Öğle yemeğinde pişirdiği mantarları tüketen Pekdemir, birkaç saat sonra mide ağrısı, mide bulantısı ve kusma durumu yaşadı. Şikayetlerinin geçeceğini düşünerek doktora gitmedi. Ertesi sabah eşi tarafından banyoda baygın bulunan Pekdemir, Kütahya'da bulunan bir hastaneye bilinci kapalı bir şekilde kaldırıldı. Hastanede tetkikleri yapılan Pekdemir'in karaciğer fonksiyonlarını kaybettiği anlaşıldıktan sonra zamanla yarış başladı. Kütahya'dan İstanbul'a 2 saat içerisinde ambulansla getirilen Melek Demir, Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı ve ekibinin başarılı karaciğer nakli operasyonuyla ölümün eşiğinden döndü.

BİR ANLIK HATA ÖLÜME GÖTÜRÜYORDU

Mide bulantısı ve kusmanın başlamasıyla mantardan zehirlendiğini düşündüğünü ifade eden Melek Pekdemir, "Özellikle gece durumum kötüleşti. Ama eşimle çocuklarıma bir şey belli etmek istemedim. Eşim erken kalkıyor, uykusundan etmek istemedim ama sabah beni baygın bulmuş. Sürece dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Doktorlar, bilincimin kapalı olduğunu söyledi" dedi. Hayatın değerini çok daha iyi anladığını ifade eden Pekdemir, "Eşim bana karaciğerini bağışladı. Hem onun hem de yaşamın değerini daha iyi anladım. Meğer bir anlık hata ölüme bile neden olabilirmiş. Bundan sonra özellikle yemek konusunda daha dikkatli olacağım. Ölümün eşiğinden beni Prof. Dr. Koray Acarlı aldı. Ona da minnettarım, eşime de minnettarım" şeklinde konuştu.

2 SAAT İÇİNDE KÜTAHYA'DAN İSTANBUL'A GELDİLER

Eşine karaciğerini bağışlayan Erol Pekdemir ise, "Melek'i banyoda yerde gördüğüm an çok korktum. Onunla olan anılarım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Çocuklarımızı anneme bıraktım Melek'i hastaneye götürdüm. Hastanede hemen Prof. Dr. Koray Acarlı ile irtibata geçildi ve biz 2 saat içinde hocamızın yanına geldik. Organ nakli ekibi çok hızlı bir şekilde hareket etti ve ameliyata alındık. Çok şükür eşim sağlığına kavuştu" diye konuştu.

BU MEVSİMDE MANTAR ZEHİRLENLERİNE DİKKAT

Mantarın özellikle yağışların başladığı dönemde kırsal alanda çokça çıkan bir besin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Koray Acarlı, "Nemli ortamlarda, ağaç kenarlarında yetişen yabani mantarlar yendikten sonra hiçbir belirti vermeyebilir. Bu süre 6 saatten 12 saate kadar uzayabilir. Bu süre sonunda bulantı, kusma, baş ağrısı, halsizlik, bilinç kaybı gibi şikayetler görülür. Mantar zehirlenmesi kalbi, böbrekleri ve karaciğeri olumsuz etkiler. Melek de en zehirli mantar formunu tüketmiş. Bu mantar da karaciğerini yetmezlik noktasına getirmiş. Hastamız hızlı bir şekilde merkezimize getirildi. Yapılan tetkikler, olayın gelişimi ve gidişatı çok acil bir karaciğer naklini gerektirdi. İşte bu noktada canlı vericili naklin gücü ortaya çıkmaktadır. Türkiye şartlarında maalesef organ bağışının düşük, kadavradan alınan organın az olduğu durumlarda hastanın hayatını kurtarmak mümkün olmamaktadır. Biz de bu nedenle Melek'in eşini ve Melek'i ameliyata hızlı bir şekilde hazırladık ve naklimizi hızlıca yaptık. Bundan sonra Melek, düzenli ilaç kullanımı ile birlikte hayatına sağlıkla devam edecek ve rutin kontrollerini yaptıracak"dedi.