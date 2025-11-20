Mantar toplamak için ormanlık alana gitmişti: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu!

Arama çalışmalarına, Çankırı İl Jandarma Komutanlığından 83 personel, 12 araç, 1 termal dron ve 2 dron, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 37 personel ve 5 araç, 1 arama köpeği, Ankara İl Jandarma Komutanlığından 2 personel ve 1 arama köpeği, Çankırı AFAD'dan 8 personel, 2 araç ve 1 termal dron, Ankara AFAD'dan 8 personel, 1 araç ve 1 termal dron, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 personel ve 1 araç olmak üzere, toplamda 141 resmi personel ile birlikte 30 vatandaşın desteğiyle aralıksız devam eden arama faaliyetleri neticesinde, kayıp vatandaşımız, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında evinden kuş uçuşu 2 kilometre uzak mesafede ölü olarak bulunmuştur. Olayla ilgili adli tahkikat derhal başlatılmıştır" dedi.