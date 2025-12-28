Haberler Yaşam Haberleri Mantar toplamaya giderken kaybolmuştu…Sağ olarak bulundu
Giriş Tarihi: 28.12.2025 13:19

Mantar toplamaya giderken kaybolmuştu…Sağ olarak bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Nahit Bahar ekipler tarafından bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mantar toplamaya giderken kaybolmuştu…Sağ olarak bulundu
  • ABONE OL

Muğla'nın Milas ilçesinde, 70 yaşındaki Nahit Bahar, arkadaşı Fettah Can ile birlikte Ceylan Bağdamları Mahallesi'ndeki Karadağ mevkiine 27 Aralık Cumartesi günü mantar toplamaya gitti. İki arkadaş saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda birbirlerini kaybetti. Fettah Can mahalleye geri dönerek durumu Bahar'ın yakınlarına bildirdi. Kendi çabaları ile Bahar'ı arayan yakınları ve vatandaşlar sonuca ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlatırken, jandarmanın talebi doğrultusunda AFAD tarafından 7 personel ve 2 araçtan oluşan ekip de olay yerine sevk edildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin Karadağ mevkii ve çevresindeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Bahar ekipler tarafından sağ bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mantar toplamaya giderken kaybolmuştu…Sağ olarak bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz