Mantar toplamaya gitti, bir daha dönmedi! Mevlüt Kandemir her yerde aranıyor

Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti. Kandemir, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Kandemir'in yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan arama çalışmalarına AKUT, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve DAK üyeleri de destek veriyor.