Mantar toplamaya gitti, kayalıklardan düşüp öldü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde sarp kayalıklar bulunan ormanda meydana geldi. Ramazan Karabıyık, sabah saatlerinde evden hem avlanmak hem de mantar toplamak için çıktıktan sonra ailesi kendisinden haber alamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Karabıyık'ın arkadaşlarıyla sürekli gittiği ormana jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin aramaları sonunda Karabıyık, bir ağacın altında ölü bulundu. Ramazan Karabıyık'ın kayalıktan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Karabıyık'ın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından AFAD ve itfaiye ekibi tarafından ormandan çıkartılarak cenaze aracına teslim edildi. Karabıyık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.