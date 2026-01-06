Mantar toplarken kayalıklara düştü

İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri'ne önceki gün akrabalarıyla mantar toplamaya giden Ayfer Özmen (56), ormanda kayboldu. Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmaları sonucunda kadın falezlerden kayaklılara düşmüş halde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, botla tahliye edildikten sonra karaya çıkarıldı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan ilk tedavisinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.