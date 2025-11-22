Mantar toplarken ölen 82 yaşındaki kadının oğlu SABAH’a konuştu

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde ikamet eden mantar toplamak üzere evinden ayrılan Yavuz, akşam saatlerine kadar dönmeyince yakınları kayıp ihbarı bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 4 gün boyunca aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından Yavuz'un cansız bedeni evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip defnedilecek.

FARKLI BİR İSTİKAMETE GİTMİŞ

Annesinin ölü bulunmasının ardından acılı oğul Osman Yavuz SABAH'a konuştu. Yavuz, "Bu köyde ve çevrede herkes mantar toplamaya gidiyor. Bir tek annem değil. 17 Kasım'da mantar toplamak için evden çıktı. 20 Kasım'da ölü bulundu. Ölümü üzerine herhangi bir şüphe yok. Ben bu tarafa gidiyorum dediği istikametten farklı bir yöne doğru gitmiş. Bu sebepten dolayı bulunamamış. Orada ayağı kayıyor ve düşüyor ya da bir yabani hayvan gördü korktu düştü diye düşünüyoruz" dedi.

"OLAYLA İLGİLİ ADLİ TAHKİKAT DERHAL BAŞLATILMIŞTIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Çankırı Valiliği, "İlimiz Bayramören ilçesi, Yaylatepesi Köyü mevkiinde, 17 Kasım 2025 tarihinde öğle saatlerinde mantar toplamak amacıyla ikametinden ayrılarak kaybolduğu bildirilen 82 yaşındaki kadın vatandaşımızı arama çalışmaları, yoğun bir faaliyetin ardından üzücü bir şekilde sonuçlanmıştır. Arama çalışmalarına; Çankırı İl Jandarma Komutanlığından 83 personel, 12 araç, 1 termal drone ve 2 drone, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 37 personel ve 5 araç, 1 arama köpeği, Ankara İl Jandarma Komutanlığından 2 personel ve 1 arama köpeği, Çankırı AFAD'dan 8 personel, 2 araç ve 1 termal drone, Ankara AFAD'dan 8 personel, 1 araç ve 1 termal drone, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 personel ve 1 araç olmak üzere; toplamda 141 resmi personel ile birlikte 30 vatandaşın desteğiyle aralıksız devam eden arama faaliyetleri neticesinde, kayıp vatandaşımız, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında evinden kuş uçuşu 2 km uzak mesafede ölü olarak bulunmuştur. Olayla ilgili adli tahkikat derhal başlatılmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.