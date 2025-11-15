Mantar yiyen 7 kişi zehirlendi

Bursa'dan İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yemek yapıp yiyen 7 kişi zehirlenerek hastanelik oldular. Olay İnegöl'ün kırsal Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi G. (29) ve ağabeyi İlhan G. (34) ile birlikte ormana giderek mantar topladı. Topladıkları mantarı anneleri Fatmagül G.'ye (60) teslim ettiler. 5 kişilik aile Hayrettin G. (62), Fatmagül G. (60), Ferdi G. (29), Şahin G. (27) ve İlhan G. (34) yemeği akşam saatlerinde yedikten 3 saat sonra aile bireyleri kusma ve mide bulantısı şikâyetiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine başvurdu.Öte yandan kırsal Çitli Mahallesi'nde de Harun G. (30) topladığı mantarı yedikten sonra zehirlendi. Ayrıca Alanyurt'ta ikamet eden Kemal B. (30) de ormandan toplayıp yediği mantardan zehirlenerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri tespit edilen 7 kişi, dahiliye servisine yatırıldı. Jandarma komutanlığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.