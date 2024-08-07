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Giriş Tarihi: 7.8.2024 10:33 Son Güncelleme: 7.8.2024 10:36

Manyas’ta cinayet: Husumetlisini av tüfeğiyle vurdu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde husumetlisi ile tartışan bir kişi av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Manyas’ta cinayet: Husumetlisini av tüfeğiyle vurdu

Balıkesir'in Manyas'a bağlı Çavuş Mahallesi'nde medyana gelen olayda Metin Gür (44) husumetlisi Kemal Pektaş (60) ile konuşmak için ikametine gitti. Metin Gür çıkan tartışma sonrası Kemal Pektaş tarafından av tüfeğiyle başından vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli Kemal Pektaş ve olay sırasında yanında bulunan oğlu Tayfun Pektaş (31) tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Metin Gür konuşmak amacıyla husumetlisi Kemal Pektaş'ın ikametine giderek seslendi ancak Kemal Pektaş dışarı çıkmadı. Bunun üzerine Metin Gür geri döndü ancak gecenin geç saatlerine doğru tekrar Pektaş ailesinin evinin önüne gelerek bir kez daha seslendi. Bunun üzerine baba Kemal Pektaş ile oğlu Tayfun Pektaş dışarı çıktı. Çıkan tartışma sonucu Kemal Pektaş evlerindeki av tüfeği ile Metin Gür'ü kafasından vurarak öldürdü.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Gür'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından Kemal Pektaş ve Tayfun Pektaş, tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza evine gönderildi. Metin Gür, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çavuş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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Manyas’ta cinayet: Husumetlisini av tüfeğiyle vurdu
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