Manzara seyretmek isterken dengesini kaybederek düştü! Feci şekilde can verdi

Antalya'da sabah saat 05.00 sularında asansörün yanında hareketsiz birin yattığın gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ufuk Nuroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLENDİ

Asansörün yanında Ufuk nuroğlu7nu cansız bedenini gören tatilciler büyük şok yaşadı. Olay yeri inceleme ve ilgili birimin yaptığı ayrıntılı incelemede ilk belirlemelere göre Ufuk Nuroğlu'nun yüksekten düştüğünü kaydedildi. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ufuk Nuroğlu'nu cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaya ilgili çalışma başlattı. Acı haberi öğrenen Nuroğlu'nu yakınları gözyaşlarına boğuldu.