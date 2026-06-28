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Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:46

Manzara seyretmek isterken dengesini kaybederek düştü! Feci şekilde can verdi

Antalya’da Konyaaltı Varyantı’ndaki falezlere kurulan 40 metre yüksekliğindeki asansörden manzara seyretmek isteyen Ufuk Nuroğlu (41) dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek feci şekilde can verdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Manzara seyretmek isterken dengesini kaybederek düştü! Feci şekilde can verdi
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Antalya'da sabah saat 05.00 sularında asansörün yanında hareketsiz birin yattığın gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ufuk Nuroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLENDİ

Asansörün yanında Ufuk nuroğlu7nu cansız bedenini gören tatilciler büyük şok yaşadı. Olay yeri inceleme ve ilgili birimin yaptığı ayrıntılı incelemede ilk belirlemelere göre Ufuk Nuroğlu'nun yüksekten düştüğünü kaydedildi. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ufuk Nuroğlu'nu cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaya ilgili çalışma başlattı. Acı haberi öğrenen Nuroğlu'nu yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Manzara seyretmek isterken dengesini kaybederek düştü! Feci şekilde can verdi
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