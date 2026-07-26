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Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:59

Manzara tepesinde 1’i kadın 3 kişi öldürüldü

Adana’nın Çukurova ilçesinde vatandaşların araçlarla manzara izlemek üzere gittiği Rüzgarlı Tepe mevkiinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i kadın 3 kişi öldürüldü. Korkunç olayı gerçekleştiren Osman A. (28) suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
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Olay, gece Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. Aracıyla tepeye gelen gelen Osman A., tabancayla otomobilde bulunan Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'a (44) ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler, iki erkeği otomobil içinde kadını ise dışarıda kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayet masası ekipleri yaptığı çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin Osman A. olduğunu tespit etti. Ekipler zanlıyı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Adana'da son bir haftada biri boşanması aşamasında olan 3'ü kadın toplam 7 kişi cinayete kurban gitti.

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