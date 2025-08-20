Mapa Şamandıra ile ekosistem korunacak

Yurt genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mavi Vatan'ı da ihmal etmiyor. Bakanlık son olarak, milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in de yer aldığı bir video ile Mapa Şamandıra Projesi'nin önemine dikkat çekti. Paylaşımda, "Bu sistemle deniz çayırları korunacak, ekosistem dengesi sağlanacak. Yoğun deniz trafiği düzenlenerek koylar yaşanabilir hale getirilecek. Bugün koruduğumuz her nefes, yarının temiz dünyası olacak" ifadeleri kullanıldı. ANKARA