Haberler Yaşam Haberleri Marco Pezzaiuoli kimdir? Galatasaray ile anlaşan Marco Pezzaiuoli nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
Giriş Tarihi: 11.11.2022 13:53 Son Güncelleme: 11.11.2022 13:55

Marco Pezzaiuoli kimdir? Galatasaray ile anlaşan Marco Pezzaiuoli nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Marco Pezzaiuoli Galatasaray ile anlaştığını duyurdu! Sosyal medya üzerinden “Yeni Evim” paylaşımı yaparak bu transfer bildirildi. Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak görev yapacak menajer hakkında “Marco Pezzaiuoli kimdir, kaç yaşında?” gibi sorular yanıt arıyor. Moritz Volz’dan sonra böylece yeni yabancı hoca takıma dahil oldu. Peki, Marco Pezzaiuoli kimdir? Marco Pezzaiuoli nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

Marco Pezzaiuoli kimdir? Galatasaray ile anlaşan Marco Pezzaiuoli nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Marco Pezzaiuoli kimdir, hangi takımları çalıştırdı gibi sorular yanıt arıyor. Galatasaray Marco Pezzaiuoli ile Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak anlaştı. Daha önce Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ile de yolları kesişen Pezzaiuoli, en son Hindistan'da takım çalıştırmıştı. Peki, Marco Pezzaiuoli kimdir? Marco Pezzaiuoli kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

GALATASARAY MARCO PEZZAIUOLI İLE ANLAŞTI

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni bir ismi daha teknik ekibine kattı.

Marco Pezzaiuoli, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.

Sosyal Medyada "Yeni Evim" paylaşımıyla Galatasaray ile anlaştığını bildirdi. 53 yaşındaki teknik direktör, daha önceden Bundesliga'da Hoffenheim'ı da çalıştırmıştı. Böylece Moritz Volz'dan sonra bir Alman hoca daha teknik kadroya dahil oldu.

MARCO PEZZAIUOLI KİMDİR?

Alman eski profesyonel futbol ve menajer Pezzaiuoli, 16 Kasım 1968 tarihinde doğdu. İlk menajerlik deneyimi, Joachim Löw'ün Karlsruher FC'den ayrılmasıyla birlikte geçici olarak gerçekleşti. İkinci deneyimiyse Stefen Kuntz'un kovulmasıyla yine geçici olarak yaşandı. İlk geçici teknik direktörlük deneyiminde 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

MARCO PEZZAIUOLI TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2002 Karlsruher SC (Geçici antrenör)

2004-2005 Suwon Bluewings (Yardımcı antrenör)

2006 Eintracht Trier

2007-2008 Almanya U-16

2008-2009 Almanya U-17

2009 Almanya U-15

2009-2010 Almanya U-18

2011 1899 Hoffenheim

2014 Cerezo Osaka

2014-2017 Guangzhou Evergrande U-17

2016 Zhuhai Suoka

2018-2020 Eintracht Frankfurt (Teknik heyet sor.)

2021-2022 Bengaluru

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Marco Pezzaiuoli kimdir? Galatasaray ile anlaşan Marco Pezzaiuoli nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
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