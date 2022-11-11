Marco Pezzaiuoli kimdir? Galatasaray ile anlaşan Marco Pezzaiuoli nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Marco Pezzaiuoli kimdir, hangi takımları çalıştırdı gibi sorular yanıt arıyor. Galatasaray Marco Pezzaiuoli ile Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak anlaştı. Daha önce Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ile de yolları kesişen Pezzaiuoli, en son Hindistan'da takım çalıştırmıştı. Peki, Marco Pezzaiuoli kimdir? Marco Pezzaiuoli kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...