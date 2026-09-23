Mardin 1969 Spor ile Metro Holding Kayserispor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü! Kayserispor taraftarına ’sporda şiddet’ soruşturması talebi

1'inci Lig'in 8'inci haftasında 20 Eylül Pazar günü Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor'u Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda konuk etti. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmadan Kayserispor 1-0 üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından tribünlerde yaşanan taşkınlıklar yargıya taşındı. Avukat Gurbet Bilbay, bazı Kayserispor taraftarlarının stadyumdaki koltukları kırarak parçalarını taraftarların bulunduğu alana doğru attıkları ve hakaret içerikli sözler sarf ettikleri gerekçesiyle Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve şikayette bulundu. Dilekçede olayların 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi istendi. Şüphelilerin tespit edilmesi, kamera kayıtlarının incelenmesi, maddi zararın belirlenmesi ve soruşturma sonucunda gerekli adli işlemlerin yapılması talep edildi.

KORNALAR YÜKSELDİ, TRİBÜNDE GERGİNLİK BAŞLADI

Şikayet dilekçesinde, müsabakanın sonlarına doğru ve karşılaşmanın sona ermesine yakın stadyumda olaylar yaşandığı belirtildi. Dilekçeye göre, aynı gün oynanan Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasının sonucuna ilişkin Mardin'de bazı taraftarların sevinç gösterilerinde bulunduğu, araçlarla konvoy oluşturulduğu ve korna seslerinin duyulduğu bir ortam oluştu. Bu kutlamaların Mardin 1969 Spor-Kayserispor karşılaşmasının sonucuyla doğrudan bağlantılı olmadığı, şehir içerisindeki taraftar kutlamaları niteliğinde olduğu ifade edildi.

KOLTUKLARI KIRIP TARAFTARLARA DOĞRU ATTILAR

Dilekçede, kendilerine herhangi bir saldırı veya fiziki müdahale bulunmamasına rağmen Kayserispor taraftarı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin dışarıdan gelen kutlama ve korna seslerine tepki gösterdiği öne sürüldü. Söz konusu kişilerin Mardin 1969 Spor Kulübü ve Mardinspor taraftarlarına yönelik ağır küfür ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edildi. Olayın bununla sınırlı kalmadığı belirtilen dilekçede, stadyumda taraftarların oturması amacıyla kullanılan koltukların kasten kırıldığı ve kırılan ya da sökülen koltuk parçalarının Mardin 1969 Spor taraftarlarının bulunduğu alana doğru fırlatıldığı kaydedildi. Eylemlerin yalnızca stadyumun fiziki unsurlarına zarar verilmesinden ibaret olmadığı, tribünde bulunan kişilerin de doğrudan hedef alınması nedeniyle ciddi bir güvenlik ve can güvenliği sorunu meydana geldiği belirtildi.

KIRILAN KOLTUKLAR İÇİN ZARAR TESPİTİ TALEBİ

Stadyumda kırılan koltukların ve diğer zarar gören eşyaların tespit edilmesi de talep edildi. Olay öncesi ve sonrası durumların karşılaştırılması, meydana gelen maddi zararın belirlenmesi ve gerekli görülmesi halinde bilirkişi marifetiyle zarar miktarının tespit edilmesi istendi. Spor alanları ve bu alanlardaki eşyaların mala zarar verme suçu bakımından kamu malı hükmünde kabul edildiği belirtilen dilekçede, spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyalara zarar verilmesi halinde meydana gelen zararın tazmini bakımından zarar veren kişiler ile taraftarı oldukları spor kulübünün sorumluluğuna ilişkin hükümlerin de bulunduğu ifade edildi. Stadyumda bulunan koltukların kasten kırılması ve kullanılamaz hale getirilmesinin "mala zarar verme suçu" bakımından da değerlendirilmesi istendi.

"BİR VATANDAŞIN ARABASI ZARAR GÖRDÜ"

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Avukat Gurbet Bilbay, tribün koltuklarının kırıldığını, kırılan koltukların atılması sırasında bir vatandaşın aracının zarar gördüğünü ve insanların yaralanma tehlikesi yaşadığını belirterek, "Maç sonucunda taraftarlara küfür edildi, hakaret edildi. Akabinde devletin malı olan koltuklarımız kırıldı. Bu koltuklar atıldığı esnada vatandaşların arabaları zarar gördü, insanların üzerine düşme tehlikesi yaşandı. Biz de bununla ilgili 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Koltukları kırıp devletin malına zarar veriyorlar. O koltuklar atıldığı sırada bir vatandaşın arabası zarar gördü, bir vatandaşın üzerine düştü ve atılan taşlar nedeniyle vatandaşlar yaralandı. Spor hukuku genellikle yalnızca disiplin hukuku olarak biliniyor ve bu nedenle birçok kişi ceza anlamında şikâyetçi olmuyor. Ancak spor ceza hukuku da var ve bu alana ilişkin kanun maddeleri bulunuyor. Vatandaşların bu tür durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkı var. Bu başvurular ihbar niteliğindedir. Hem kulüp adına hem de devlet adına ihbarda bulunabilirler." ifadelerini kullandı.